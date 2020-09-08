Агентство по лекарствам разрешило ввоз препарата против COVID-19

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям разрешило импорт препарата Remdesivir в Молдову. Распоряжение об этом подписал сегодня глава ведомства Еремей Присяжнюк.

Препарат будет продаваться под названием Covifor. Это первое разрешенное в США и ЕС лекарственное средство для лечения нового коронавируса, передаёт moldpres.md.

2 000 флаконов медикамента будут доставлены в страну максимум через 20 дней. В нашей стране препарат Remdesivir предусмотрен в национальном протоколе лечения инфекции COVID-19.

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