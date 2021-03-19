Агентство “Moldsilva” запустило кампанию по озеленению и возрождению лесов

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Акция приурочена к Международному дню лесов, который ежегодно отмечается 21 марта. Мероприятия, предложенные лесным управлением, продлятся до 26 марта и будут направлены на увеличение площади лесных массивов в Молдове.

По информации ведомства, пишет moldpres.md, сегодня запланирована посадка лесных культур в управляемом лесном фонде, а также на землях органов местного самоуправления общей площадью 93,4 га.

Традиционно для нашей страны преобладающие акценты при посадке принадлежат отечественным лесообразующим породам, таким как дуб черешчатый, скальный дуб, бук, липа, ясень, тополь и др. Всего – 264 446 саженцев, – уточнили в “Moldsilva”.

По словам директора агентства Думитру Кожокару, национальная кампания по посадке деревьев под названием “Сажаем леса, спасаем Молдову” увеличит облесение страны с 11% до 15%. Кожокару заверил, что с помощью подведомственных лесных структур будут созданы необходимые условия для всех государственных органов, а также для физических лиц, желающих принять участие в посадочной кампании.

В этом году агентство “Moldsilva” планирует озеленить около 1 134 га земли.

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