Агентство Moldsilva: Спрос на дрова превышает запасы

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По данным ведомства, из-за энергетического кризиса спрос на дрова среди населения высоки, несмотря на то, что цена выросла на 10% по сравнению с прошлым годом.

В лесных хозяйствах вовсю идет заготовка дров. На данный момент заготовлено более 24 тыс. м3 древесины, а во втором полугодии планируется заготовить ещё 250 тыс. м3 древесины.

– На данном этапе в лесхозы было распределено 23,9 тыс. м3 древесины. На некоторых объектах запасы практически на нуле, – отметил начальник Управления лесного фонда, охраняемых природных территорий и лесовосстановления Юлиан Мамай.

В районах дрова разлетаются при поступлении как горячие пирожки. Например, в лесных хозяйствах в Бельцах, Теленештах, Кагуле и Комрате дрова разбирают сразу. Люди готовятся к сложной зиме, передает jurnal.md.

– Стоимость твердой древесины, в зависимости от породы, варьируется от 575 до 875 леев. Средняя цена лиственных пород составляет 750 леев за кубометр. А стоимость мягких видов древесины варьируются от 350 до 480 леев. На начальном этапе агентство Moldsilva и лесхозы не планируют повышать стоимость дров, – отметил Мамай.

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