Агентство “Moldsilva” подготовило к осенней посадке 5,5 млн саженцев

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К осенней посадочной кампании лесоводы подготовили 5,5 миллиона саженцев, которые высадят в открытый грунт горожане. Около 580 га земель, предназначенных для посадки, будут обработаны в октябре-ноябре 2021 года с целью увеличения объёма лесных массивов.

По сообщению ведомства, акции ожидаются в рамках традиционной Национальной кампании по озеленению “Дерево нашего долголетия”, которая стартует 13 ноября. Агентство уже начало осенние работы по отделу “лесовосстановления”. 24 подведомственных лесохозяйственных предприятия занимаются подготовкой земель в Государственном лесном фонде, на которых будут посажены деревья, содействуют естественному возобновлению путем посева под массив, ведутся работы по завершению подготовки лесных посевов, вывозу и сортировке саженцев из питомников, передаёт moldpres.md.

В то же время агентство “Moldsilva” призывает общество принять активное участие в Национальной кампании по озеленению, высаживая саженцы как в лесном фонде, так и в парках, скверах или на прилегающих землях учреждений.

– Воздействие на окружающую среду и наше будущее напрямую зависит от постоянства территорий, покрытых лесной растительностью, – говорится в сообщении ведомства.

Национальный день озеленения “Дерево нашего долголетия” был учрежден Указом президента Республики Молдова в феврале 1995 года с целью создания новых лесов, лесных полос для защиты полей, парков, скверов, тротуаров общего пользования.

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