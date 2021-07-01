Агентство госуслуг ввело новые тарифы на некоторые услуги

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С 1 июля Агентство госуслуг переходит на новые тарифы на предоставляемые услуги.

Согласно обновлённой номенклатуре, 30 услуг будут продолжать предоставляться бесплатно, включая выдачу свидетельства о рождении, свидетельства о смерти, первое удостоверение личности, документы для некоторых категорий заявителей: людей с ограниченными возможностями, детей, оставшихся без попечения родителей, ветеранов войны, жертв торговли людьми и пр.

В то же время, как пишет moldpres.md, теперь регистрация брака в течение 25 дней со дня подачи заявления будет стоить 260 леев. Для тех, кто хочет срочно зарегистрировать брак (в течение одного дня), стоимость будет снижена с 5 600 леев до 5 460 леев.

А удостоверения личности можно будет получить в более короткие сроки. Таким образом, вместо 30 дней бюллетень будет выдан через 20 дней по той же цене в 130 леев. Вместо 15 дней документы будут выдавать через 10 дней, но по цене в 260 леев (дороже на 60 леев). Тарифы на выдачу документа в течение одного дня или 5 дней остаются неизменными.

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