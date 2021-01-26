Агентство госуслуг возобновило выдачу электронных удостоверений личности

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Агентство государственных услуг объявило о возобновлении предоставления услуг по выдаче электронного удостоверения личности гражданина РМ и сертификатов открытых ключей для электронного удостоверения личности.

На сайте ведомства сообщается, что в многофункциональных центрах АГУ граждане могут подать заявление о выдаче электронного удостоверения личности, а также заявление о повторной выдаче, приостановлении, восстановлении и отзыве сертификатов открытых ключей.

Подробную информацию можно узнать в колл-центре Агентства государственных услуг по телефону 14909 и на официальном веб-сайте учреждения www.asp.gov.md.

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