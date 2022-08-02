Агентство госуслуг предупреждает: мошенники ведут фейковые страницы в соцсетях

Агентство госуслуг предупреждает: мошенники ведут фейковые страницы в соцсетях

Агентство государственных услуг (АГУ) предупреждает граждан о случаях мошенничества. Злоумышленники создают фейковые страницы АГУ в социальных сетях, на которых якобы можно срочно записаться на получение услуг, предоставляемых госучреждением. 

В ведомстве отмечают, что запись на получение услуг АГУ производится бесплатно. Записаться можно следующим образом:

  • на официальном сайте учреждения – www.asp.gov.md;
  • в любом из Многофункциональных центров АГУ;
  • по номеру колл-центра 14909.

– Для записи на получение услуг АГУ необходимо указать ряд персональных данных: имя, фамилия, IDNP, дата рождения. Обратите внимание, что передача указанной информации мошенникам может иметь серьезные последствия, – говорится в сообщении госучреждения. 

Кроме того, в ведомстве отметили, что у Агентства госуслуг, кроме официального сайта, есть только страница в Facebook. В настоящее время АГУ не ведёт страницы в Instagram, Telegram, WhatsApp и Viber.

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