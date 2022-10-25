Агентство госуслуг оцифровывает кадастровый архив на национальном уровне

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Агентство государственных услуг оцифровывает кадастровый архив на национальном уровне. В результате более 72 млн страниц также будут доступны в цифровом формате.

Как уточнили в ведомстве, из общего количества страниц 47% уже отсканированы и проверены. Так, территориальные кадастровые подразделения в городах Яловены, Окница, Бричаны, Дондюшаны, Единцы, Сороки, Флорешты, Анений Ной, Дрокия и Сынджерей уже оперируют информацией в цифровом формате. Остальной объем планируется обработать в следующем году, передает moldpres.md.

Преобразование документации — необходимое условие устранения территориального деления кадастровой системы. Это создает возможности для новых услуг и прозрачности кадастровой информации. Таким образом, рабочие процессы оптимизируются за счет мгновенного доступа к документам, а дублирование формата обеспечивает защиту целостности документов и повышает уровень их безопасности.

Оцифровка кадастрового архива проводится в рамках Проекта регистрации и оценки земли, финансируемого Международной ассоциацией развития и внедряемого Агентством государственных услуг в 2019-2024 гг.

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