Агентство госуслуг о повышении тарифов: Основные социальные услуги остаются бесплатными

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АГУ выступило с разъяснениями относительно изменения Перечня услуг, предоставляемых Агентством.

Как отмечает источник, основные социальные услуги будут предоставляться физическим лицам бесплатно и далее. Так, например, регистрация рождения, смерти, выдача первого удостоверения личности гражданина Республики Молдова, определение принадлежности лица к гражданству Республики Молдова и т. д. осуществляется без взимания платы. В то же время предусмотрено предоставление ряда бесплатных услуг людям с ограниченными возможностями, детям, оставшимся без попечения родителей, ветеранам войны, жертвам торговли людьми, лицам, находящимся на государственном попечении, добровольным донорам крови и т. д.

Кроме того, некоторые тарифы на услуги регистрации транспорта и квалификации водителей были сохранены, а некоторые даже снижены при соотношении сроков и цены. Есть также несущественное увеличение тарифов, например, на выдачу водительского удостоверения: 320 леев (в течение 30 календарных дней) → 340 леев (20 рабочих дней). Полный перечень изменённых тарифов на услуги регистрации транспорта и квалификации водителей можно найти здесь.

Следует отметить, что тарифы на услуги Агентства не менялись на протяжении предыдущих лет на фоне роста финансово-экономических показателей по республике. Повысились тарифы на некоторые услуги, но существенным фактором обновленного перечня является сохранение тарифов на основные услуги Агентства, несмотря на то, что эти тарифы не представляют собой фактические расходы Агентства и являются ниже реальных затрат. В целом повышение тарифов касается срочных услуг, при том, что сокращается время их предоставления. При этом сохранены тарифы на услуги, оказываемые в обычные сроки, что предоставляет заявителю возможность выбрать срок оказания услуги.

– В случае сохранения старых тарифов Агентство рисковало понести значительные финансовые потери, которые могли бы отрицательно повлиять на деятельность и возможность самофинансирования, что неизбежно привело бы к необходимости государственного субсидирования деятельности учреждения, на основании того факта, что его учредителем является правительство, – отмечается в сообщении Агентства госуслуг.

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