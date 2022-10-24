Агентство госуслуг назвало основные ошибки при сдаче экзамена по вождению

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Агентство государственных услуг назвало наиболее частые ошибки, допускаемые кандидатами при сдаче экзамена на получение водительских прав категории B. Эти ошибки допустили 85% тестируемых в течение первых девяти месяцев года.

По данным ведомства, начинающие водители часто забывают включать сигнал или совершают ошибки при подаче сигнала направления движения. Также частой ошибкой считается отсутствие синхронизации действий при трогании/разгоне/торможении (неверная адаптация передач, приборов управления или рулевого колеса), передает moldpres.md.

В то же время бывают случаи, когда кандидат не справляется с управлением. Зачастую в таких ситуациях экзаменатор принимает меры во избежание возникновения дорожно-транспортного происшествия. Кроме того, начинающие водители не всегда соблюдают требования дорожных знаков или дорожной разметки, а также выезжают за пределы полос движения.

Статистические данные будут отправлены в Министерство образования и исследований, Патронатную ассоциацию «Союз автошкол и учебных центров», а также в автошколы, чтобы в дальнейшем обращать внимание на эти аспекты во время занятий.

С начала текущего года на теоретический экзамен записались 41 346 человек, из них 21 862 сдали экзамен с первого раза (52,9%). При этом на практический экзамен зарегистрировались 36 182 кандидата, из них лишь 8 627 человек сдали его с первой попытки (23,8%).

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