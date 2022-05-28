Агентство госуслуг: количество онлайн-заявок значительно увеличилось

0

Агентство государственных услуг сообщает о значительном увеличении доли заявок на выдачу/ продление/ повторное оформление лицензий, поданных онлайн экономическими агентами. Рост составил более 45% за март-апрель 2022 г.

Заявки подаются онлайн через автоматизированную систему производства и выдачи разрешительных документов, запущенную в 2018 году, без необходимости посещения хозяйствующими субъектами окошек подразделений Агентства госуслуг, пишет moldpres.md.

Соискателям рекомендуют подавать онлайн-заявки на получение разрешительных документов через платформу государственных услуг на веб-сайте www.servicii.gov.md, или на сайте www.actpermisiv.gov.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.