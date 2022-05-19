Агентство госуслуг будет выдавать документы с повышенной степенью защиты

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Агентство государственных услуг с осени начнет выдавать документы с повышенной степенью защиты.

Как уточнили в ведомстве, французская компания SELP признана победителем второй партии госзакупки, повторно объявленной в начале этого года Агентством государственных услуг, передает moldpres.md.

– Сегодня в учреждении был подписан договор о закупке с французской компанией на сумму около 20 млн леев. На его основании Агентство госуслуг закупит оборудование и специализированное программное обеспечение для персонализации удостоверяющих личность документов национальной паспортной системы, водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств, — сообщили в агентстве.

Новые удостоверяющие личность документы, которые будут выдаваться уже осенью этого года, будут изготавливаться на основе новой поликарбонатной технологии и будут иметь более высокую степень защиты, пояснили в Агентстве госуслуг.

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