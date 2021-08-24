Агентство госуслуг будет работать 28 и 30 августа в обычном режиме

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В связи с большим количеством обращений граждан Агентство государственных услуг будет работать 28 и 30 августа в обычном режиме, несмотря на то, что эти дни были объявлены выходными.

– Сейчас отмечается большой спрос на наши услуги. Большинство наших граждан вернулись из-за границы, в том числе для регистрации актов гражданского состояния. Поэтому я убедил сотрудников выйти на работу в эти дни, несмотря на то, что они объявлены выходными, – заявил директор Агентства госуслуг Мирча Ешану, передаёт punctul.md.

Напомним, в конце августа у бюджетников будут пятидневные каникулы: с 27 по 31 число включительно.

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