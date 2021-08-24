Агентство госуслуг будет работать 28 и 30 августа в обычном режиме

Агентство госуслуг будет работать 28 и 30 августа в обычном режиме

В связи с большим количеством обращений граждан Агентство государственных услуг будет работать 28 и 30 августа в обычном режиме, несмотря на то, что эти дни были объявлены выходными. 

– Сейчас отмечается большой спрос на наши услуги. Большинство наших граждан вернулись из-за границы, в том числе для регистрации актов гражданского состояния. Поэтому я убедил сотрудников выйти на работу в эти дни, несмотря на то, что они объявлены выходными, – заявил директор Агентства госуслуг Мирча Ешану, передаёт punctul.md. 

Напомним, в конце августа у бюджетников будут пятидневные каникулы: с 27 по 31 число включительно.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md