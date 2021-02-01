Агентство автотранспорта проверило перевозчиков: какие нарушения были выявлены

Агентство автотранспорта проверило перевозчиков: какие нарушения были выявлены

22 водителя лишились номеров в результате проверок, проведённых с 25 по 31 января инспекторами Национального агентства автомобильного транспорта.

Мероприятия прошли в Кишинёве, Хынчештах, Бельцах, Кантемире, Оргееве, Фалештах, Леова, Бессарабке, Каушанах, Кагуле, Новых Аненах, Яловенах, Сороках, Криулянах, Страшенах, а также на трассах, ведущих к пунктам пропуска “Леушены”, “Тудора”, “Костешты”, “Кагул”, “Атаки” и “Джурджулешты”. Инспекторами было составлено 106 актов о нарушениях. Два оператора были оштрафованы на 55 000 леев.

Всего с начала года за незаконную перевозку пассажиров и грузов и иные нарушения было составлено 184 акта и выписаны штрафы в размере 22 218 условных единиц.

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