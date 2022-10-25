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Сегодня на платформе «Agenda comună» состоялся новый раунд дискуссий с участием представителей восьми оппозиционных партий.

Было согласовано и подписано обращение к Конгрессу местных и региональных властей Совета Европы. В документе высокий форум предупреждён о том, что представители органов местной публичной власти Молдовы – председатели районов, примары, депутаты местных советов – подвергаются различным формам давления со стороны государственных структур, полностью контролируемых правящей партией.

В обращении также отмечается, что в результате политической подчинённости представители местных органов власти и таких учреждений, как НАЦ, НОН, Генпрокуратура, МВД, подвергаются политическому преследованию на том основании, что они отказываются сотрудничать с правящей партией.

В то же время, ПДС, не имея широкого консенсуса в обществе, в одностороннем порядке вносит изменения в Избирательный кодекс менее чем за год после местных выборов, что недопустимо для демократического государства. «Agenda comună» обратилась к Конгрессу местных и региональных властей Совета Европы с просьбой провести мониторинг и выступить против антидемократических решений, продвигаемых действующей властью.

После утверждения и подписания документ был представлен сегодня в Страсбурге генеральным примаром Кишинева Ионом Чебаном, который участвует в работе этого форума.

Документ подписали:

Партия развития и укрепления Молдовы;

Партия общественного действия — Гражданский конгресс;

Партия социалистов Республики Молдова;

Партия для людей, природы и животных;

Движение Национальной альтернативы;

Народно-социалистическая партия Молдовы;

Движение профессионалов «Speranța-Надежда»;

Либерально-демократическая партия Молдовы.

Участники «Agenda сomună» договорились организовать 9 ноября дискуссионный форум по трём важным темам: риски изменения Избирательного кодекса; свобода слова и обеспечение политического баланса в общественной компании «Телерадио-Молдова»; политическое давление центральной власти на представителей местных органов. На это мероприятие будут приглашены представители других политических партий, эксперты в данной области, лидеры общественного мнения.

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