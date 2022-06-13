Афонские монахи передали в дар молдавскому народу копию чудотворной иконы Божией̆ Матери «Троеручица»

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В непростые для всего мира времена насельники Афонского монастыря Хиландар передали в дар молдавскому народу точный список (копию) чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Трихерусса». В русской иконографии этот православный образ называют «Троеручица», сообщил Валерий Капсамун, гид Святой горы Афон, куратор этого значимого события.

– Рад сообщить о том, что по благословению братии Афонского монастыря Хиландар в лице её игумена Мефодия в Республику Молдова доставлена точная копия образа Царицы Небесной «Троеручица». Призываю всех соотечественников в эти сложные времена для всего человечества прийти почтить Царицу Небесную, поклонившись Её образу и испросить Её заступничества и молитв о том, чтобы в нашем Отечестве были мир и благополучие, чтобы, невзирая на внешние обстоятельства, мы могли жить по-христиански и внимать Богу, – отметил Валерий Капсамун, поблагодарив за инициативу о доставке копии иконы в Молдову мецената Валерия Ефимова.

Торжественная встреча Святого образа состоялась в Кафедральном соборе Рождества Христова молдавской столицы. Вскоре икону доставят в Гагаузию. Там она будет постоянно находиться в женском монастыре Святого великомученика Димитрия Солунского в городе Чадыр-Лунга.

Стоить отметить, что икона писалась трудами и молитвами братии монастыря в течении трёх лет. Игумен монастыря Авва Мефодий благословил передачу Святого Лика для утешения православному народу Республики Молдова.

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