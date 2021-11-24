Адвокаты жёстко раскритиковали решение правительства увеличить в 2022 году взимаемые с них сборы

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Дискриминационное и неоправданное решение, вызывающее сожаление. Так молдавские адвокаты квалифицировали намерение властей увеличить сборы, которые они должны будут выплатить в фонд социального страхования в будущем году.

Союз адвокатов Молдовы выступил с публичным заявлением по этому поводу. Авторы обращения призывают руководство страны сохранить размер сборов на уровне этого года.

– По нашему мнению, это дискриминация в сравнении с другими плательщиками взносов в соцфонд, – считают адвокаты.

Они отмечают, что реформа, которую намерены внедрить власти, должна затрагивать всех, а не только отдельные категории. Союз адвокатов требует встречи с членами профильной парламентской комиссии для обсуждения проекта Закона о бюджете социального страхования на 2022 год, сообщает ntv.md.

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