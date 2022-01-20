Адвокаты проводят всеобщую забастовку

Адвокаты проводят всеобщую забастовку

Адвокаты объявили всеобщую забастовку с 20 по 24 января в знак протеста против поправок в Закон “Об адвокатуре”. 

– До 24 января мы прекратим свою деятельность и не будем участвовать ни в судебных процессах, ни в следственных мероприятиях, — сообщил адвокат Игорь Хлопецкий.

Позавчера Коллегия адвокатов Молдовы объявила двухдневную японскую забастовку в знак протеста против поправок к Закону “Об адвокатуре”, которые предусматривают, что против адвоката нельзя открыть уголовное дело без разрешения Совета Союза адвокатов, пишет protv.md.

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