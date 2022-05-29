Адвокаты Игоря Додона оспорили в суде его домашний арест

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Защитники бывшего президента Молдовы настаивают на его освобождении и отмене всех применённых в отношении него ограничений. Кассационная жалоба была подана в пятницу, 27 мая. Об этом Додон сообщил на своей странице в соцсети.

– Мои адвокаты оспорили решение о домашнем аресте и о применении всех ограничений ещё в пятницу, 27 мая. Завтра, после консультаций с ними, я обнародую свою кассационную жалобу в отношении домашнего ареста. Вы увидите, насколько слабы и безосновательны “обоснованные подозрения” прокуроров, – подчеркнул Игорь Додон.

Ранее мы писали, что Антикоррупционная прокуратура обжаловала решение о помещении Игоря Додона под домашний арест. Прокуроры требуют применить предварительную меру в виде ареста на 30 суток с отбыванием в пенитенциаре №13 в Кишинёве.

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