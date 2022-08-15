Адвокаты Додона требуют привлечь к ответственности всех, кто совершил злоупотребления против экс-президента и его близких в рамках рассматриваемого дела

Адвокаты Додона требуют привлечь к ответственности всех, кто совершил злоупотребления против экс-президента и его близких в рамках рассматриваемого дела

Адвокаты бывшего президента Республики Молдова Игоря Додона подали жалобу на имя главы Антикоррупционной прокуратуры Вероники Дрэгэлин. В документе обращается внимание на злоупотребления со стороны прокуратуры и следователей как в отношении бывшего главы государства, так и его родственников. Копии письма также были переданы Майе Санду, делегации ЕС в Молдове и офису Совета Европы в молдавской столице. 

Речь идёт об утечке информации из материалов дела, “телевизионном правосудии” и т.д. Отдельное внимание уделяется произошедшему на прошлой неделе инциденту, когда маму Игоря Додона освистали и оскорбили на входе в прокуратуру.

Защитники Игоря Додона требуют установить личности и наказать всех, кто совершил данное злодеяние, а также другие в отношении экс-президента и его родных злоупотребления. Также требуется привлечь к уголовной ответственности и начать дисциплинарные процедуры в отношении прокуроров и офицеров, которые, вопреки закону, разглашают детали этого дела.

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