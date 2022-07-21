Адвокаты Додона обжалуют решение о продлении домашнего ареста

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Адвокаты Игоря Додона не согласны с решением о продлении его домашнего ареста на 30 суток и обжалуют его. Об этом порталу gazeta.ru сообщил Николай Постурусу.

– В нашем понимании не было представлено доказательств, которые бы указывали, что Додон хочет помешать следствию. Их больше беспокоит, что он общается с прессой, особенно с российской. После этого начался ажиотаж и у прокуроров, и в медийном пространстве. Мы ожидаем радикализации позиции прокуроров по отношению к партии социалистов в целом и родственникам Додона, – сказал он.

По мнению адвоката Додона, изначальное решение суда о домашнем аресте доказывает невиновность экс-президента.

– Нашего клиента обвиняют в государственной измене. В любом цивилизованном государстве при таких серьёзных обвинениях не могут подозреваемому дать домашний арест. Но суд, когда определяет меру пресечения, основывается на доказательствах того, мог или не мог человек совершить это преступление. Исходя из этого то, что суд первоначально принял решение о домашнем аресте, это ещё раз доказывает то, что кроме той злосчастной провокационной сьемки у них ничего в принципе нет. Но если Додону отменят домашний арест, население подумает, что он или не виновен, или у суда нет доказательств его вины. Вот такого эффекта на простой народ боятся власти Молдовы, — считает Постурусу.

Напомним, что сегодня суд сектора Чеканы продлил домашний арест Игоря Додона на 30 суток. При этом требования прокуроров запретить ему общаться с прессой и пользоваться телефоном были отклонены.

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