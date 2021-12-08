Адвокаты: Бельчане были неправомерно лишены права избирать. Иск о неправомерном исключении Марины Таубер из гонки на сто процентов является выигрышным в ЕСПЧ

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Дело Марины Таубер об исключении из предвыборной гонки в Бельцах на сто процентов политическое и шито белыми нитками. Такое мнение высказали адвокаты конкурента на выборах от партии «ШОР», отметив в ходе пресс-конференции, что в настоящее время они готовят иск в ЕСПЧ и убеждены, что выиграют его без проблем.

По словам адвокатов, в процессе, возбужденном против кандидата от партии «ШОР», были выявлены серьезные процедурные нарушения, отсутствие доказательств, вызывающее отношение к защите со стороны судей, и отклонены все запросы на слушание свидетелей.

Один из защитников Марины Таубер Аурелиу Коленко также отметил, что на судебные инстанции оказывалось прямое давление со стороны властей.

– В ночь с 4 на 5 декабря, около полуночи, к ВСП подъехало две машины: одна – председателя Бельцкой апелляционной палаты, а другая – с правительственными номерами RMG 092, – заявил адвокат.

Он также обратил внимание общественности на то, что прилагаемые к делу документы не были разборчивыми, их невозможно было расшифровать, а на вопрос, есть ли доступный для понимания оригинальный документ, как положено по закону, представитель ЦИК не ответил, а судебная инстанция не сочла нужным попросить разъяснений.

– В деле отсутствует вывод или, по крайней мере, информационная записка от рабочей группы, сформированной при ЦИК, с целью накопления доказательств и того, как они были собраны. В эту рабочую группу входили, формально, МВД, Налоговая служба и Финансовая гвардия. Источник доказательств по-прежнему остается неясным, а требование вызвать для слушаний представителя Бельцого инспектората полиции для объяснения, как был составлен отчет, было отклонено судом, – отметил Аурелиу Коленко.

Как указывает защита, представитель ЦИК не ответил ни на один вопрос, заданный адвокатами, и каждый раз ссылался на постановление ЦИК, хотя оно тоже не содержит ответов. Другая сторона, неправильно привлеченная к процессу, Арина Спэтару, на вопрос, каким образом были нарушены ее права и почему она обратилась в ЦИК и участвует в судебном заседании, ответила «Поэтому!».

– Все вопросы, на которые мы не получили ответа, мы зададим судьям Верховного суда по правам человека. Мы уже готовим исковое заявление в ЕСПЧ и уверены на 100 процентов, что Молдова будет осуждена в этом процессе. Ждем все материалы от ВСП, протоколы, аудиозаписи во время судебного заседания, в ходе которых нам затыкали рты, и затем направим иск в ЕСПЧ, – уточнил Коленко. – Я хочу, чтобы все понимали. Мы не затягивали рассмотрение дела, а требовали соблюдения юридических процедур. К сожалению, суды открыто пренебрегали процедурами, – добавил адвокат.

В свою очередь представитель Марины Таубер в ЦИК, адвокат Вадим Банару заявил, что те, кто принял решение о приостановлении второго тура новых местных выборов 5 декабря в Бельцах, должны ответить перед законом.

– 35 тысяч избирателей муниципия Бельцы, участвовавших в первом туре выборов, были неправомерно лишены фундаментального права избирать. И конкурент на выборах Марина Таубер, у которой все документы были в порядке, была лишена права участвовать во втором туре выборов. Решение об исключении из гонки Марины Таубер было принято 6 декабря. В государстве, претендующем на демократичность, где верховенство закона является основополагающим принципом, уполномоченные органы должны реагировать и выявлять все аспекты, а те, кто допустил нарушения Конституции, должны быть привлечены к ответственности, – сказал Банару.

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