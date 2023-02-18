Адвокату и его сообщнику грозит до 7 лет тюрьмы за взятку

Адвокату и его сообщнику грозит до 7 лет тюрьмы за взятку

Антикоррупционная прокуратура завершила и передала в суд уголовное дело, возбужденное в отношении адвоката и посредника из Бендер по факту извлечения выгоды из влияния.

По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, уголовное дело было возбуждено в сентябре прошлого года на основании показаний сожительницы мужчины, находящегося под предварительным арестом по обвинению в попытке убийства. По словам осведомительницы, адвокат, который защищал интересы её возлюбленного в суде, сказал ей, что сможет повлиять на судей и добиться более мягкого приговора. За свою “услугу” он потребовал 6400 долларов.

В результате адвоката и посредника задержали. Они частично признали свою вину. Им грозит штраф в размере от 150 000 до 200 000 леев или до 7 лет лишения свободы.

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