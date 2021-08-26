Адвокат: Решение обязать учителей вакцинироваться за свой счёт – незаконное

0

Решение Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью обязать учителей делать за свой счёт каждые две недели тест на коронавирус является незаконным и нарушает права и свободы граждан. Об этом сегодня на пресс-конфенции заявили представители семи неправительственных организаций. Они потребовали аннулировать данное постановление, пригрозив в противном случае обратиться в суд.

Так, адвокат Геннадий Татарчук назвал принятое решение нарушением права на труд и на охрану труда. Он напомнил, что из зарплат учителей удерживаются обязательные взносы в фонд обязательного медицинского страхования, а потому постановление, обязывающее педагогов вакцинироваться за свой счёт, он считает злоупотреблением со стороны руководства страны.

Представитель общественной ассоциации “Чистая планета” Александр Ковальский уверен, что власти должны пересмотреть решение. В противном случае, отметил он, дидактические кадры, которые не хотят вакцинироваться, бойкотируют его. Воспитатель детского сада Алина Андриеш добавила, что многие её коллеги привились не потому, что хотели этого, а в страхе остаться без работы. Постановление НЧКОЗ она считает шантажом.

Напомним, ранее власти заявили, что не собираются пересматривать своё решение, а недовольным посоветовали вакцинироваться, так как “прививки – бесплатные”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.