Адвокат PAS и президента

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О том, как «хорошие люди» нарушают законы

23 сентября парламентское большинство избрало народного адвоката. Им стала бывший адвокат действующего главы государства Наталья Молошаг. Её кандидатура вызвала критику как депутатов от оппозиции, так и экспертов.

Сместить генпрокурора

Должность омбудсмена была вакантной с января 2021 года, когда от осложнений, вызванных ковидом, умер Михай Которобай, предшественник Молошаг. На участие в объявленном властями конкурсе было подано 11 заявлений. После изучения парламентскими комиссиями представленных кандидатами документов в следующий этап допустили девять кандидатов. 22 сентября специальная комиссия провела собеседование со всеми претендентами и отобрала двоих – Андрея Бригидина (директор по развитию, мониторингу и оценке Восточноевропейского фонда в Молдове) и Наталью Молошаг (адвокат с 2006 года), которых и выдвинула для обсуждения в парламенте.

На пленарном заседании парламента 23 сентября народным избранникам предложили выбрать одну из двух кандидатур. Члены парламентской фракции Партии «Действие и солидарность» (PAS) 57 голосами утвердили на должность народного адвоката Наталью Молошаг, что вызвало критику со стороны депутатов от ПСРМ.

Социалист Василий Боля считает, что отборочный конкурс проводился непрозрачно, из-за чего фракция социалистов отказалась в этом принимать участие. Вместе с тем он заявил, что в случае Натальи Молошаг существует конфликт интересов с главой государства М. Санду, адвокатом которой она была в 2020 году и представляла её интересы в судебных инстанциях. Н. Молошаг указали ещё на одну причину, по которой она не может быть народным адвокатом, – из-за того, что является родственницей одного из государственных секретарей Министерства юстиции. По мнению В. Боли, избрание на должность омбудсмена Натальи Молошаг – это своеобразный гонорар за её адвокатскую деятельность. Он глубоко убеждён, что Н. Молошаг назначили для того, чтобы в качестве человека от PAS она участвовала в заседаниях Высшего совета прокуроров и поспособствовала смещению генпрокурора А. Стояногло.

– Вы будете удобной для этого правительства и будете выполнять всё, что вам скажут, – заявил Василий Боля. – Первое задание, которое вы получите, – покончить с действующим генпрокурором и назначить карманного.

В случае Натальи Молошаг существует конфликт интересов с главой государства М. Санду, адвокатом которой она была в 2020 году и представляла её интересы в судебных инстанциях.

Машина для голосования

Директор Promo-LEX Ион Маноле на своей странице в соцсети написал, что народный адвокат был избран посредством политического, скучного и недемократичного голосования фракцией партии власти. А политическим Маноле назвал голосование по той причине, что кандидатам не было задано никаких вопросов и не высказано каких-либо замечаний или возражений.

«На протяжении многих лет мы бросали вызов феномену, называемому «машиной для голосования» в парламенте, и заявляли, что мы, кого раз в четыре года зовут на выборы, хотим иметь 101 голос в парламенте, чтобы они, независимо от партии или фракции, где состоят, активно включались бы и убеждали как коллег, так и избирателей аргументами – или за, или против», – написал И. Маноле.

Недовольна процедурой избрания и адвокат Виолетта Гашицой, тоже претендовавшая на должность народного адвоката. Она назвала нездоровой тактику PAS при назначении своих людей на должности посредством мимикрии.

«Зачем вообще конкурсы? Скорее меняйте законы, расставьте своих людей по должностям – и готово! Всё равно в Молдове никому больше нет дела до демократии и прозрачности. Но хотя бы делайте это законно», – высказала своё мнение в Фейсбуке госпожа Гашицой.

А вот министр юстиции Серджиу Литвиненко считает, что процесс избрания был прозрачным и справедливым. Мол, парламенту предложили две хорошие кандидатуры – с опытом работы, достаточно известные в области защиты прав человека, но нужно было выбрать одного. Это также цель конкурса – государственный деятель избирается по меритократическим принципам.

А между тем, как стало известно «АиФ в Молдове», ряд членов Гильдии адвокатов, недовольных ситуацией, предлагают выработать единую позицию по прошедшим выборам омбудсмена.

Анастасия Погодина