Адвокат и его помощник стали фигурантами дела о наркотиках

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Генеральная прокуратура передала в суд уголовное дело, в рамках которого адвокат-стажёр и его сообщник обвиняются в незаконном обороте наркотиков, контрабанде и изготовлении, хранении и использовании поддельных документов.

Согласно материалам дела, двое задержанных разработали преступный план и вводили в заблуждение сотрудников правоохранительных органов и проворачивали махинации с наркотиками. В частности, в период с марта по декабрь 2020 года адвокат осуществлял онлайн-покупки в Нидерландах запрещённых веществ и забирал посылку из почтового отделения на основании фиктивных документов.

Правонарушителя задержали с поличным при получении посылки, в которой было обнаружено более 6 г психотропного вещества – амфетамина.

Обвиняемым грозит до 18 лет лишения свободы.

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