Адвокат Додона: Ни одно процессуальное действие не обходится без “перлов” прокуроров. На сей раз они поразили нас географическими “познаниями”

0

Николае Постурусу, адвокат Игоря Додона, высмеял заявление прокуроров о том, что они не останавливали Галину Додон во время движения, а на самом деле “ехали к дому семье Додон, увидели припаркованный автомобиль Галины Додон вблизи лицея “Prometeu” и подошли к нему, чтобы вручить повестку”. Постурусу опубликовал на своей странице в соцсети карту с обозначенным на ней маршрутом от Антикоррупционной прокуратуры к дому Игоря Додона, показав, что путь прокуроров никак не мог пролегать через названный лицей.

– Ни одно процессуальное действие не обходится без “перлов” прокуроров, ведущих дело экс-президента Игоря Додона. Если в случае обысков на дому они предположили, что фото могли сделать и распространить адвокаты, теперь они поразили нас своими географическими “познаниями”. Да! Никто не знает город лучше, чем некоторые антикоррупционные прокуроры. Куда ведут все дороги мы все знаем, а вот как – знают только они! Жаль, что заседания суда проводятся в закрытом режиме, а “исключительные перлы” прокуроров слышат только судьи и адвокаты, – написал Постурусу.

Произошедшее прокомментировал и сам Игорь Додон.

– Шахматный клуб, где “случайно” по дороге к нашему дому прокуроры увидели мою супругу и вручили ей повестку, находится в другой части города. Даже в таких простых процедурных моментах контролируемые властью прокуроры позволяют себе обманывать общественность, нарушать закон и здравый смысл. Кстати, случайно или нет, но место вручения повестки находится рядом с Министерством юстиции, неподалёку от президентской администрации, – отметил он. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.