Адвокат Додона: Это абсолютно политическое дело (ВИДЕО)

Адвокат Додона: Это абсолютно политическое дело (ВИДЕО)

Возбуждённое в отношении Игоря Додона дело – абсолютно политическое, заявил адвокат Додона Максим Лебединский. Он отметил, что распространённая СМИ информация о том, что дома у Додона были найдены огромные средства не соответствует действительности, и это будет доказано в суде.  

– Правосудие не осуществляется по заказу политики. Если это не понимают прокуроры, мы докажем это в суде, – отметил Лебединский.  

Адвокат осудил то, что Игорю Додону не дали сделать заявления для прессы, отметив, что это нарушение.

– Прокуроры выходят и говорят то, что хотят. Обыски ещё не были закончены, а они уже проводили пресс-конференцию. Его специально поместили в СИЗО при управлении полиции, хотя мы знаем, что условия там не самые лучшие, – сказал Лебединский. 

Он также отметил, что обвинение в якобы измене родине было предъявлено Додону специально, чтобы усилить резонанс в обществе в отношении инициированного против бывшего президента процесса.

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