Адвокат Додона допускает новые обыски у экс-президента из-за медсправки: создана новая следственная группа, которую снова возглавил Ярмалюк

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Возбуждённое сегодня против Игоря Додона, его супруги и их семейного врача дело было классифицировано как «чрезвычайно сложное», в связи с чем руководство Антикоррупционной прокуратуры создало новую следственную группу, в которую вошло большое количество прокуроров и офицеров антикоррупции. А возглавил её снова Петру Ярмалюк – прокурор, который ведёт и другие дела Додона. Об этом сообщил адвокат экс-президента Николае Постурусу.

⁃ Судя по численности группы, дело не менее сложное, чем банковская кража, – иронично посетовал Постурусу.

По его словам, группе предстоит установить, соответствуют ли рекомендации врачей о реабилитации после коронавируса методичкам Министерства здравоохранения, а также проверить их подлинность. Постурусу допускает, что вскоре домой к Игорю Додону вновь могут нагрянуть с обысками – будут искать медицинскую справку, на основании которого семья экс-президента намеревалась выехать на лечение младшего сына в Румынию.

⁃ Вероятно, последуют новые обыски с людьми в масках и другие следственные мероприятия, – подытожил адвокат экс-президента.

В Антикоррупционной прокуратуре данные заявления пока не прокомментировали.

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