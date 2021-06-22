Адриан Бордиян будет исполнять обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры

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Должность главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры, согласно приказу генерального прокурора, с сегодняшнего дня будет временно исполнять Адриан Бордиян. Александр Стояногло сегодня представил коллективу нового временного руководителя специализированного подразделения.

В то же время Серджиу Гаважук, который с декабря 2019 года занимал должность главы Антикоррупционной прокуратуры, восстановлен на прежней должности заместителя начальника северного отделения ведомства, пишет moldpres.md.

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