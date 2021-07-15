Адреса палаток в Кишинёве, где в жару можно выпить воды и получить помощь

Адреса палаток в Кишинёве, где в жару можно выпить воды и получить помощь

В связи с «жёлтым кодом» из-за жары, действующим с 14 по 19 июля, во всех секторах столицы в местах массового скопления людей установлены специальные палатки, которые будут работать с 11:00 до 18:00.

Палатки расположены по следующим адресам:

Сектор Центр:

  • МП «Центральный рынок», ул. Митрополит Варлаам, 63
  • МП «Центральный рынок», ул. Кэрбунарилор, 9
  • ООО NYS HORECA, Хынчештское шоссе, 60/4
  • ООО Selopa și Co, ул. Пан Халиппа, 12
  • ООО Grisan Hamb, ул. Митрополит Варлаам, 56
  • ООО Colizei Vechi, ул. Тигина, 42
  • ООО Extremum, бул. Д. Кантемир, 5
  • ООО Era Prim, ул.Тигина 42/1
  • ООО Vitalco-SV, ул. Армянская, 84.
  • ООО Extremum, ул. Измаил, 94.
  • ООО Agrovista, ул. Тэбэкэрия Веке, 25

Сектор Буюканы

  • рынок AgroEuroMarket (“Дельфин”), бул. Алба Юлия, 198
  • рынок Negustorii, улица И. Крянгэ, 47/1

Сектор Ботаника

  • McDonald’s, бул. Дачия, 21/1
  • пересечение бул. Куза-Водэ и ул. Индепенденцей
  • музыкальный фонтан у парка “Долина Роз”
  • пересечение ул. Буребиста и бул. Дачия

Сектор Чеканы

  • аллея на пересечении бул. Мирчи чел Бэтрын и ул. Петру Заднипру

Сектор Рышкановка

  • пересечение Московского проспекта и ул. Алеку Руссо
  • ул. Каля Мошилор, 2
  • ул. Каля Мошилор, 4
  • ул. Киев, 3
  • ул. Киев, 6 (остановка)
  • угол пешеходной улицы с ул. Константина Тэнасе
  • рынок Ceucari, Соколень, 7/2
  • автомобильный рынок, Каля Орхеюлуй, 12.

Напомним, во всех секторах главные улицы и бульвары, по которым ходит общественный транспорт, поливаются водой, а также в городе вновь заработали питьевые фонтаны.

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