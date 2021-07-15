Адреса палаток в Кишинёве, где в жару можно выпить воды и получить помощь

0

В связи с «жёлтым кодом» из-за жары, действующим с 14 по 19 июля, во всех секторах столицы в местах массового скопления людей установлены специальные палатки, которые будут работать с 11:00 до 18:00.

Палатки расположены по следующим адресам:

Сектор Центр:

МП «Центральный рынок», ул. Митрополит Варлаам, 63

МП «Центральный рынок», ул. Кэрбунарилор, 9

ООО NYS HORECA, Хынчештское шоссе, 60/4

ООО Selopa și Co, ул. Пан Халиппа, 12

ООО Grisan Hamb, ул. Митрополит Варлаам, 56

ООО Colizei Vechi, ул. Тигина, 42

ООО Extremum, бул. Д. Кантемир, 5

ООО Era Prim, ул.Тигина 42/1

ООО Vitalco-SV, ул. Армянская, 84.

ООО Extremum, ул. Измаил, 94.

ООО Agrovista, ул. Тэбэкэрия Веке, 25

Сектор Буюканы

рынок AgroEuroMarket (“Дельфин”), бул. Алба Юлия, 198

рынок Negustorii, улица И. Крянгэ, 47/1

Сектор Ботаника

McDonald’s, бул. Дачия, 21/1

пересечение бул. Куза-Водэ и ул. Индепенденцей

музыкальный фонтан у парка “Долина Роз”

пересечение ул. Буребиста и бул. Дачия

Сектор Чеканы

аллея на пересечении бул. Мирчи чел Бэтрын и ул. Петру Заднипру

Сектор Рышкановка

пересечение Московского проспекта и ул. Алеку Руссо

ул. Каля Мошилор, 2

ул. Каля Мошилор, 4

ул. Киев, 3

ул. Киев, 6 (остановка)

угол пешеходной улицы с ул. Константина Тэнасе

рынок Ceucari, Соколень, 7/2

автомобильный рынок, Каля Орхеюлуй, 12.

Напомним, во всех секторах главные улицы и бульвары, по которым ходит общественный транспорт, поливаются водой, а также в городе вновь заработали питьевые фонтаны.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.