Адреса палаток в Кишинёве, где в жару можно выпить воды и получить помощь

В связи с «жёлтым кодом» из-за жары, действующим с 14 по 19 июля, во всех секторах столицы в местах массового скопления людей установлены специальные палатки, которые будут работать с 11:00 до 18:00.
Палатки расположены по следующим адресам:
Сектор Центр:
- МП «Центральный рынок», ул. Митрополит Варлаам, 63
- МП «Центральный рынок», ул. Кэрбунарилор, 9
- ООО NYS HORECA, Хынчештское шоссе, 60/4
- ООО Selopa și Co, ул. Пан Халиппа, 12
- ООО Grisan Hamb, ул. Митрополит Варлаам, 56
- ООО Colizei Vechi, ул. Тигина, 42
- ООО Extremum, бул. Д. Кантемир, 5
- ООО Era Prim, ул.Тигина 42/1
- ООО Vitalco-SV, ул. Армянская, 84.
- ООО Extremum, ул. Измаил, 94.
- ООО Agrovista, ул. Тэбэкэрия Веке, 25
Сектор Буюканы
- рынок AgroEuroMarket (“Дельфин”), бул. Алба Юлия, 198
- рынок Negustorii, улица И. Крянгэ, 47/1
Сектор Ботаника
- McDonald’s, бул. Дачия, 21/1
- пересечение бул. Куза-Водэ и ул. Индепенденцей
- музыкальный фонтан у парка “Долина Роз”
- пересечение ул. Буребиста и бул. Дачия
Сектор Чеканы
- аллея на пересечении бул. Мирчи чел Бэтрын и ул. Петру Заднипру
Сектор Рышкановка
- пересечение Московского проспекта и ул. Алеку Руссо
- ул. Каля Мошилор, 2
- ул. Каля Мошилор, 4
- ул. Киев, 3
- ул. Киев, 6 (остановка)
- угол пешеходной улицы с ул. Константина Тэнасе
- рынок Ceucari, Соколень, 7/2
- автомобильный рынок, Каля Орхеюлуй, 12.
Напомним, во всех секторах главные улицы и бульвары, по которым ходит общественный транспорт, поливаются водой, а также в городе вновь заработали питьевые фонтаны.
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