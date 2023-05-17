Администраторов многоэтажек призывают подавать заявки на установку платформ для сбора мусора

0

Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (ГУЖКХБ) призывает администраторов жилых домов подать заявку на участие в программе по закрытию мусоропроводов. Администраторам домов с мусоропроводами рекомендуется подавать запросы с подписями жильцов (более 70%).

ГУЖКХБ ежегодно проводит программу закрытия мусоропроводов в подъездах жилых домов, устанавливая платформы для мусора во дворах. В управлении уточнили, что предлагается заменить старые мусоропроводы на лестничных площадках жилых домов современными модульными платформами для раздельного сбора отходов, пишет ipn.md.

На основании запроса администраторов будет составлен план установки платформ для отходов. Одним из преимуществ проекта является устранение антисанитарной ситуации (неприятный запах, крысы) в подъездах жилых домов, оборудованных мусоропроводами и камерами для отходов. Присоединившись к программе, арендаторы подтверждают своё участие в процессе сортировки, а затем и переработки бытовых отходов.

В период с 2020 по 2022 год по 112 адресам в Кишинёве были установлены 152 модульные платформы для 178 многоквартирных домов для сбора муниципальных отходов по двум фракциям – биоразлагаемых и перерабатываемых. В то же время были закрыты мусоропроводы в 367 подъездах многоквартирных домов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.