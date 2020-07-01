Администрация президента о выходке группировки Плахотнюка: Шоу для отвлечения внимания

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Отчаянное действо для отвлечения внимания. Так в администрации главы государства прокомментировали распространенное сегодня депутатами “Про-Молдова” заявление о том, что сегодня Штефан Гацкан якобы находился в здании президентуры. Сотрудники аппарата Игоря Додона назвали эту информацию ложью.

Они осуждают шоу, которое сегодня представители группы “Про-Молдова” устроили перед президентским дворцом, а также отмечают, что это – отчаянное действо для отвлечения внимания от серьезных обвинений в подкупе ряда депутатов Парламента РМ.

– Мы решительно осуждаем давление и шантаж, которые олигархические группировки оказывают на депутатов многих партий. Администрация президента призывает государственные учреждения принять во внимание то, что происходит в этот период в парламенте, и выполнить свой долг для обеспечения деятельности данного ведомства в лучших условиях, – говорится в сообщении для прессы.

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