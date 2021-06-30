Администрация автомобильных дорог будет сотрудничать с Гидрометеорологической службой

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Государственная администрация автомобильных дорог и Государственная гидрометеорологическая служба подписали Соглашение о межведомственном сотрудничестве. Документ предусматривает обмен данными, полученными от метеостанций, опытом и передовой практикой.

Сотрудничество между двумя организациями обеспечит создание благоприятных условий для обмена опытом и методологий прогнозирования опасных гидрометеорологических явлений, а также передачи информации об их последствиях, – пояснил исполняющий обязанности генерального директора Администрации автомобильных дорог Вячеслав Потоп.

Как пишет moldpres.md, стороны будут консультироваться друг с другом по юридическим вопросам, проводить исследования с созданием совместных групп экспертов, а также анализировать возможности доступа к фондам развития.

Также Соглашение о сотрудничестве предусматривает взаимное использование результатов метеонаблюдений.

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