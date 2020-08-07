“Абстрагировался от политики и занимается городом”: Иона Чебана сравнили с мэром Москвы

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Многие жители Кишинева замечают активную работу Иона Чебана по восстановлению города, а также ее первые результаты, и сравнивают главу молдавской столицы с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Об этом шла речь в ходе передачи «Эксклюзивное интервью» на одном из частных телеканалов. Так, было отмечено, что генпримару удалось абстрагироваться от политики и плотно заняться решением насущных проблем Кишинева и его жителей. Сам Ион Чебан на сравнение с Собяниным отреагировал сдержанно.

– Москву и Кишинев сложно сравнивать как по площади, так и в том, что касается бюджета. Москва – это практически целое государство. Нам в Кишиневе необходимо много и активно работать, – сказал он.

Говоря о своих приоритетах, Чебан отметил, что на данный момент он практически без выходных и порой в ущерб семье работает на благо города, так как работы очень много во всех сферах.

– Некоторые спрашивают, почему я в последнее время не ношу костюм. Я стараюсь как можно чаще, практически каждый день, выезжать в город на места, где ведутся работы над проектами, проверять их. А там, естественно, не очень удобно в костюме и туфлях. Я даже не помню, когда в последний раз надевал галстук – наверно, около полугода назад, – заметил он.

Стоит отметить, что накануне Институт развития и социальных инициатив (ИРСИ) “Viitorul” и INEKO Словакия присудили примарии Кишинева награду за обеспечение прозрачности в деятельности местной публичной администрации.

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