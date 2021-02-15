А знаете, всё ещё будет!

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После некоторого перерыва 19–21 февраля поклонники Государственного русского драматического театра имени А. П. Чехова смогут насладиться новой премьерой.

Выбор приглашённого режиссёра Славы Самбриша, художественного руководителя Республиканского театра «Лучафэрул» пал на драму М. Горького «Мещане».

Не «мещанский» подход

В театр им. А. П. Чехова уже неоднократно приглашали режиссёров как из молдавских, так и из зарубежных театров. Может быть, изначально не всё нравилось актёрам и зрителям, но опыт совместной работы всегда был полезен, а самое главное – на сцене проявлялся весьма неожиданный результат, который в итоге разрешал все споры. Кроме того, подобный опыт помогает актёрам открыть дополнительные грани своего таланта.

Когда режиссёр Слава Самбриш озвучил тему для новой постановки, некоторые критики не оценили его выбор. Тема казалась сложной и оторванной от нашего времени. Однако, представляя премьеру, художественный руководитель театра Чехова Виталий Дручек отметил, что пьеса «Мещане» очень современна, хотя и была написана в далёком 1901 году. О том, что это одна из лучших пьес Горького, говорили Чехов и Станиславский. Времена меняются, а человеческие проблемы остаются.

Спектакль в постановке Вячеслава Самбриша – это классический подход. В нём харизматичные герои, у каждого – свой внутренний конфликт. Режиссёр постарался реализовать постановку таким образом, чтобы вызвать интерес как у молодого, так и старшего поколения зрителей. К этому творческому проекту режиссёр привлёк коллег из театра «Лучафэрул» – художника по костюмам Стелу Веребчану и сценографа Адриана Суручану. По словам Константина Харета, чеховцы остались довольны этим сотрудничеством.

В спектакле заняты народные артисты РМ Владимир Заваленный и Светлана Туз, заслуженные артисты Марина Сташок, Руслана Гончарова, Раиса Хаит, Дмитрий Коев, мастера искусств РМ Владимир Кирюханцев и Пётр Пейчев, актёры Николай Незлученко, Александр Новак, Анна Горячка, Ольга Бояркина-Косницер, Денис Перев, Саша Цыганов, Лика Бояркина.

Впервые у театра им. Чехова не было возможности изготовить декорации в своих цехах – они были отключены от отопления. Сложный 2020 год оставил свой мрачный след в виде сложного материального положения. Коллеги из театра «Лучафэрул», в частности его директор Виталия Григориу, согласились помочь. Собственно, это правильно, когда люди искусства поддерживают друг друга.

Генеральным партнёром постановки «Мещане» выступила одна из местных пивоваренных компаний. Поддержку спектаклю и другим творческим замыслам оказывает посольство России в РМ в лице посла Олега Васнецова.

Интриги года

Творческая жизнь чеховцев продолжается. В начале марта начнутся репетиции нового спектакля – комедии-фарса «Тётки» российского драматурга Александра Коровкина. Режиссёр будущей премьеры, которая должна состояться в начале апреля, – Дмитрий Коев. Спектакль приурочен к юбилею Людмилы Колохиной, яркой, характерной комедийной актрисы, так что спектакль режиссёр выбирал под её актёрский характер.

Александр Коровкин – известный автор популярных сериалов, спектакли по его пьесам идут в театрах России, ближнего зарубежья, Европы. Пьесе «Тётки» всего несколько лет. Сюжет комедии содержит детективную интригу. Две сестры «мудрого» возраста живут в старинном особняке. Роль второй сестры исполняет Альбина Самарцева. Дом расположен в самом центре города и готовится под снос, а сёстры не хотят оттуда уезжать. Но эта земля нужна дельцам, которые хотят построить на ней торговый центр. Как это знакомо жителям Кишинёва!

Параллельно с «Тётками» начнётся работа над сказкой «Кот в сапогах» Шарля Перро, которую уже давно мечтает поставить актёр и режиссёр Геннадий Бояркин. В пошлом году этому помешала пандемия. Кстати, в 2020 году он стал лауреатом премии Союза театральных деятелей Молдовы в номинации «Лучший детский спектакль» за постановку «Бременские музыканты» по мотивам сказки братьев Гримм. Честно говоря, сказки у Бояркина получаются замечательные.

2021 год ознаменован 200-летием со дня рождения Ф. М. Достоевского. К этому юбилею ещё один приглашённый режиссер Александру Василаки начнёт работу над спектаклем по произведению Достоевского. А по какому – пока секрет. Премьера намечена на начало июля, она закроет театральный сезон.

Возвратясь с летних каникул, актёры вновь возьмутся за классику. Над драматургией А. П. Чехова начнёт работать наш земляк режиссёр Дмитрий Акриш, который в последнее время ставит спектакли в Румынии и в России. Название произведения, которое воспарит над сценой чеховского театра, тоже пока покрыто тайной. Режиссёру местная труппа понравилась, и она того стоит, а то, что выбор пал именно на Антона Павловича, – тоже вполне логично. Премьера сюрприза намечена на октябрь.

Завершить творческий год театр планирует работой молдавского режиссёра Луминицы Цыку, которая намерена поставить современную пьесу Ивана Вырыпаева «Иранская конференция».

– Наш театр каждый год выпускает по пять премьер, – делится Константин Харет. – Надеюсь, что этот год не станет исключением и нам позволят заполнить зал на 100%. Сейчас продаём билеты только на половину зрительских мест, от их продажи во многом зависят и наши творческие планы.

За кулисами будущего

В сентябре прошлого года театр открыл 86-й сезон, который прошёл без зрителей, но актёры по возможности продолжали ходить на репетиции.

– Несмотря на пандемию, театр принял участие в программе «Большие гастроли», – рассказывает директор театра Константин Харет. – Должны были поехать в Ярославль, Курск и Брянск, Но Курск и Ярославль были закрыты на карантин, остался Брянск, где играли спектакль режиссёра Дмитрия Коева «Идущие по небу». По дороге домой с этим же спектаклем заехали на Фестиваль русских театров зарубежья, которой проходил в Москве. Участие в этом театральном празднике мы принимаем второй год подряд.

Напомним, что программа «Большие гастроли» – крупнейший театральный проект в России, который продвигается благодаря Федеральному центру поддержки гастрольной деятельности, созданному в 2014 году Министерством культуры Российской Федерации по инициативе президента РФ Владимира Путина. Впервые ГРДТ имени А. П. Чехова участвовал в этой программе в 2017 году, когда принимал у себя в гостях Государственный академический центральный театр кукол С. В. Образцова.

Планы гастролей на нынешний год тоже никто не отменял. Как уточнил К. Харет, сейчас идут переговоры с Санкт-Петербургом. На 7 апреля театр получил приглашение на традиционный фестиваль театров СНГ и Балтии «Встречи в России», который проходит в театре «Балтийский дом». Молдавских актёров ждут со спектаклем Дмитрия Коева «Белый кролик, или Когда не все дома».

К сожалению, из-за пандемии было заморожено несколько проектов, среди них создание курсов актёрского мастерства и открытие памятника А. П. Чехову в сквере театра. Чеховцы верят, что всё ещё будет. Возможно, в следующем театральном сезоне свою режиссёрскую работу представит и художественный руководитель театра Чехова Виталий Дручек. Хочется верить и в то, что в Молдове состоится пусть и небольшой фестиваль для русских театров. Осталось дождаться конца пандемии и щедрых спонсоров.

Наталья Устюгова