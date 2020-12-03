“А как дышали!”. Депутаты партии Санду выступили против придания русскому статуса языка межнационального общения и против российских телепрограмм

Авторский комментарий депутата ПСРМ, политолога Богдана Цырди.

Помните обращение Майи Санду к русскоязычным? Это было буквально несколько дней назад!

Она обещала соблюдать права русскоязычных, создать условия для русского языка!

Так и победила на выборах!

А сегодня партии Санду, Канду и Филипа голосовали за исключение проекта о функционировании языков из повестки дня парламента! А всё потому, что русский язык получит статус языка межнационального общения!

У вас есть еще вопросы?! Мы вас предупреждали, что так и будет! Они не считают русскоязычных за граждан. Более того, они не считают их за людей.

Они убеждены, что можно нарушать и попирать права 1/3 граждан страны. А если вы попробуете потребовать свои права, то вам скажут, что вы разделяете общество!

Кстати, буквально пару минут назад ДПМ, Pro Moldova и блок ACUM с пеной у рта потребовали снять с повестки дня и проект о возвращения российских аналитических и новостных программ!