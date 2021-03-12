“А Баба Яга против!”: Батрынча жёстко раскритиковал поведение депутатов ПДС и ППДП при обсуждении проекта о закупке вакцин (ВИДЕО)

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Цинизм и безответственность! Так вице-председатель парламента, депутат ПСРМ Влад Батрынча охарактеризовал поведение представителей ПДС и ППДП во время дебатов в парламенте по поводу законопроекта, предусматривающего срочную закупку вакцин от коронавируса для населения Молдовы. Депутаты данных партий дали понять, что не поддерживают приобретение российской прививки “Спутник V”, хотя её цена гораздо ниже, а качество и эффективность – на порядок выше, чем у других.

– О каком политическом пиаре идет речь, какой рейтинг хотим получить по этому вопросу? Чтобы врачи вышли на улицы? Чего мы хотим? Такое поведение – циничное и безответственное. Уже достало то, что кто-то постоянно выходит и говорит: “А Баба-Яга против”. Против ЧС, медиков, вакцинирования, против непонятно чего. “Вы должны что-то сделать, проголосовать”. Кто вы? Ответственность лежит на всех нас, нас всех выбрали в парламент, все мы живем за счет граждан. Вы должны, на вас ответственность. Но нет, вы не хотите брать ответственность ни за что. “Пусть делает кто-то другой, а мы будем упрекать”: такова ваша позиция, – посетовал Батрынча.

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