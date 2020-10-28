99% пенсионеров уже получили единовременную помощь в размере 900 леев

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По состоянию на 24 октября через “Почту Молдовы” были выплачены 97% пенсий и социальных пособий и 99% единовременных пособий в размере 900 леев. Об этом на заседании правительства заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Она отметила, что некоторые граждане пока не смогли получить помощь по объективным причинам – по состоянию здоровья или ввиду отсутствия на территории страны. Пособие им обязательно будет предоставлено: забрать его можно будет до 31 декабря будущего года.

Ответственные лица также подчеркнули, что средства для выплаты зарплат, пенсий и социальных пособий в следующем месяце есть. Граждане получат их без задержек.

Напомним, с инициативой предоставления помощи два раза в год пенсионерам и социально уязвимым гражданам ранее выступил Игорь Додон. По его же предложению сумма выплаты увеличилась до 900 леев. В октябре помощь получили более 600 тысяч человек с ежемесячным доходом ниже 3000 леев.

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