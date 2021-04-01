97 школ Кишинёва получат новые компьютеры

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140 компьютеров общей стоимостью 951 300 леев поступят в столичные учебные заведения.

Об этом рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он уточнил, что компьютеры предназначены для 97 учреждений начального и среднего образования из 132 действующих в Кишинёве.

Списки были составлены с учётом уровня обеспеченности подведомственного учебного заведения средствами ИКТ, а также после изучения списков получателей компьютерной техники в предыдущие годы, – отметил генпримар.

Техника была приобретена Министерством образования, культуры и исследований. Она была бесплатно передана Главному управлению образования, молодёжи и спорта.

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