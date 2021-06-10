96% экспертов считают, что Санду вмешивается в избирательную кампанию в пользу ПДС

0

Таковы результаты исследования, проведённого компанией Intellect group.

56,5% опрошенных заявили, что Санду скрыто участвует в предвыборной кампании, а 39,5% – что она вмешивается открыто. 3% считают, что она всего лишь исполняет свои обязанности, и всего 1% полагает, что её встречи и заявления – «случайность».

В рамках исследования, проведённого в мае, были опрошены местные эксперты и аналитические аналитики, журналисты и комментаторы, активисты, международные эксперты и журналисты из Российской Федерации, Румынии, Украины, США, Беларуси, Германии, Австрии, Франции и Великобритании.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.