95% выпускников гимназий и лицеев утверждают, что они не готовы к экзаменам

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Пандемия резко сократила порыв и стремления выпускников гимназий и лицеев. Согласно исследованию, проведенному Национальным советом молодежи Молдовы (НСММ), около 95% из них заявляют, что не готовы к экзаменам, соответственно, большинство выступают за их отмену. Данные были представлены в ходе публичных дебатов о доступе к качественному образованию и проведению выпускных экзаменов 2021 года в условиях пандемии.

Согласно исследованию НСММ, пандемия и дистанционное обучение резко снизила качество и доступ к обучению в 2020-2021 учебном году, передаёт ipn.md.

– В первом семестре 12% учащихся не принимали полноценного участия в учебном процессе из-за отсутствия устройств и доступа в Интернет. В общей сложности почти 27% учащихся не имели компьютеров и/или подключения к Интернету. Во втором полугодии, в апреле, этот показатель снизился до 1,5%у, – отметила координатор молодежной политики НСММ Анна-Мария Бельдига.

Даже если ситуация улучшилась, учащиеся, принявшие участие в дискуссии, утверждают, что дистанционное обучение значительно снизило качество обучения. Поскольку физическое присутствие в классе резко сократилось, многие темы остались неосвоенными, так что молодёжи пришлось усваивать большую часть учебного материала самостоятельно.

В связи с этим примерно 71% учащихся лицеев хотят отмены выпускных экзаменов. А 16% желают, чтобы власти предоставили им возможность выбора между экзаменами или средним арифметическим баллом. Кроме того, 91% выпускников гимназий также хотят отмены выпускных экзаменов.

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