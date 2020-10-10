929 новых случаев коронавируса подтверждены

929 новых случаев коронавируса подтверждены

Сегодня, 10 октября, в Молдове было подтверждено 929 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки был сделан 3 401 тест, из которых 3 145 – впервые. 7 новых случаев были “завезены” в страну: 3 из Турции, по 1 из Голландии, России, Бельгии, Великобритании.

За всё время пандемии коронавирус в Молдове обнаружили у 61 762 человек. 43 982 пациента вылечились, 1 458 скончались.

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