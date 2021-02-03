Для борьбы с COVID-19 в 2020 году выделили 900 млн леев

0

Средства поступили из фондов обязательного медицинского страхования.

Такие данные представила Национальная компания медицинского страхования. Большая часть выделенной суммы – свыше 862 миллионов – была направлена из основного фонда на оказание медицинских услуг по диагностике и лечению лиц с COVID-19. Почти 11 миллионов леев потратили на тестирование на COVID-19, а более 327 миллионов – для 100%-ной надбавки к заработной плате медперсонала, участвующего в борьбе с коронавирусом.

Более 37 миллионов леев было выделено из фондов развития и модернизации публичных поставщиков медицинских услуг на закупку тестов, защитных масок и перчаток.

Напомним, лечение от COVID-19 в Молдове является бесплатным, в том числе для незастрахованных лиц.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.