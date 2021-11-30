900 евро запросил чиновник из Единец за помощь в получении водительских прав

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Сотрудник Управления по делам молодёжи и спорта примарии Единец задержан НАЦ. Мужчина помог получить водительские права за 900 евро.

По данным следствия, чиновник утверждал, что может повлиять на сотрудников Отдела регистрации транспорта и документирования водителей в Бельцах и поможет сдать теоретические и практические тесты на получение прав категории B.

Своё обещание мужчина не сдержал, после чего пострадавший обратился в НАЦ. Подозреваемый в получении взятки был задержан на 72 часа. Ему грозит до 6 лет лишения свободы или штраф от 3000 до 4000 условных единиц.

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