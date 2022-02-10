90 тысяч леев – таков гонорар советника Санду в АО “Молдовагаз”

90 тысяч леев – таков гонорар советника Санду в АО “Молдовагаз”

Вячеслав Негруца, советник Майи Санду, подтвердил, что в качестве члена Наблюдательного совета АО “Молдовагаз” получает гонорар в размере 90 тысяч леев. Об этом он заявил в рамках передачи на частном телеканале. 

Негруца отметил, что это “вознаграждение” за участие в Наблюдательном совете. Он не смог сказать, сколько раз в месяц присутствует на заседаниях, однако рассказал, что одна такая выплата уже поступила на его счёт.

Ранее суд признал Негруцу виновным в превышении служебных полномочий. Он обвинялся в том, что, будучи министром, нанёс ущерб госказне на 400 тысяч евро.

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