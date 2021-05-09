9 Мая всегда будет для нас Днём Победы! – Додон (ВИДЕО)

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Председатель Партии социалистов опубликовал на своей странице в соцсети ролик, иллюстрирующий то, как сегодня в Молдове отметили День Победы.

День 9 мая всегда был, есть и будет для нас, потомков победителей, большим праздником. Поздравляю всех с Днём Победы! Спасибо за мир! – написал он. Напомним, что сегодня в Кишинёве состоялись Марш Памяти и акция “Бессмертный полк”. В шествии приняли участие свыше 10 тысяч человек. Колонну возглавили Игорь Додон и Зинаида Гречаный.

Кроме того, в столице прошёл праздничный автопробег. Мероприятия в честь Дня Победы состоялись и на Мемориальном комплексе в память о советских воинах в селе Спея Новоаненского района и на Шерпенском плацдарме.

9 Мая маршами и памятными акциями отметили сегодня по всей стране.

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