9 Мая в Кишинёве пройдут Марш Памяти и “Бессмертный полк” (ВИДЕО)

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Мероприятия состоятся с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. К участию в народном шествии приглашаются все желающие. Об этом на брифинге для прессы сообщили организаторы действа, представители Национального координационного комитета “Победа”.

Сбор и построение колонн – в 9.30 на площади Великого национального собрания. Шествие начнётся в 10.00, участники пройдут маршем по главным улицам столицы к мемориалу “Вечность”.

– Мы, комитет “Победа”, неравнодушные граждане нашей страны, которые стремятся сохранить историю подвига, считаем важным и необходимым отметить 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне достойно, как того заслуживает память героев. Поэтому 9 Мая мы единой колонной пройдём по улицам нашей столицы на мемориал воинской славы “Вечность”. Приглашаем принять участие в Марше Памяти все организации и структуры, всех, кому дорога память о Великой Отечественной войне, – сказал председатель Национального координационного комитета “Победа” Алексей Петрович.

В свою очередь заместитель руководителя организации Борис Шаповалов подчеркнул, что шествие будет беспартийным.

– 9 Мая приглашаем всех принять участие в Марше Победы. В 9.30 на ПВНС сбор и построение колонн, а в 10.00 начнётся шествие к мемориалу “Вечность”. Абсолютно уверен, что кишинёвцы, вне зависимости от политических предпочтений, национальной принадлежности, примут участие в нашей акции. Ждём всех в колонне “Бессмертного полка”! – заявил он.

Соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм будут обеспечивать “Волонтёры Победы”. Всем участникам шествия раздадут защитные маски.

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