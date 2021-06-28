9-летний мальчик утонул во время купания в озере Гидигич (ВИДЕО)

9-летний мальчик утонул во время купания в озере Гидигич (ВИДЕО)

Трагический инцидент произошёл накануне. 

По данным ГИЧС, ребёнок отдыхал на берегу озера с семьей. Мальчик зашёл в воду один. Вскоре родственники заметили, что ребёнка нигде нет, и вызвали спасателей.

Прибывшие спасатели обнаружили тело несовершеннолетнего в нескольких метрах от берега. Все обстоятельства инцидента выясняются.

По данным ГИЧС, с начала года в водоёмах страны утонули 36 человек, в том числе 7 несовершеннолетних.

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