9-летний мальчик утонул во время купания в озере Гидигич (ВИДЕО)

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Трагический инцидент произошёл накануне.

По данным ГИЧС, ребёнок отдыхал на берегу озера с семьей. Мальчик зашёл в воду один. Вскоре родственники заметили, что ребёнка нигде нет, и вызвали спасателей.

Прибывшие спасатели обнаружили тело несовершеннолетнего в нескольких метрах от берега. Все обстоятельства инцидента выясняются.

По данным ГИЧС, с начала года в водоёмах страны утонули 36 человек, в том числе 7 несовершеннолетних.

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