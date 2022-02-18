9 граждан соседней страны нелегально работали в Молдове

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Сотрудники Бюро по миграции и убежищу выявили 9 граждан Румынии, нелегально работавших на территории Республики Молдова.

Граждане выполняли строительные работы без необходимых разрешений, выдаваемых иностранцам. Все нарушители были оштрафованы на 27 000 леев. Они также обязаны покинуть страну в течение 5 дней с запретом на въезд в Молдову на 3 года, пишет jurnal.md.

Юридическому лицу, незаконно нанявшему иностранных граждан на работу, грозит штраф в 67 500 леев.

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